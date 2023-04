Sfilate, mostra e rievocazioni storiche

"Linea Gotica aprile 1945-78° anniversario della Liberazione–I luoghi e la memoria" è il tema della mostra storica che si terrà dal 7 al 30 aprile alle Stanze del Teatro Guglielmi. L’inaugurazione è in programma venerdì alle 17.30. L’evento è promosso e organizzato dall’associazione storico culturale Linea gotica tirrenica (Lgt) con il patrocinio della Provincia e del Comune di Massa, in collaborazione con Anpi Massa, Gruppo fotografico apuano (Roberto Violi, Luca Frola, Luciana Milani), associazione Eventi sul Frigido (Angela Maria Fruzzetti), e il contributo di Marco Alberti e degli storici Davide Del Giudice e Davide Bianchi. Come annuncia il presidente Marco Giandomenici (nella foto), Lgt organizza anche una rievocazione della liberazione di Montignoso (15 aprile) e di Massa (16 aprile). Per sabato 15 l’organizzazione prevede una sfilata a Montignoso con la deposizione di una corona a Pietro Del Giudice. Nella stessa mattinata è prevista anche l’inaugurazione di un cippo alla stazione, in via Pellegrini, in ricordo dei caduti battaglione americano che ha combattuto a Massa tra il 7 e il 9 aprile 1945 per liberare la città. Nell’occasione sarà presente il console onorario Usa di Firenze. Domenica 16 ci sarà una sfilata storica per la rievocazione della Liberazione. Sarà creato, a cura dell’attrice Alessandra Berti, un suggestivo momento scenografico che ricorda l’arrivo delle truppe americane in piazza Aranci e l’attesa della popolazione e dei partigiani. Sarà deposta una corona al cippo di Naldo Pegollo, comandante partigiano ucciso ucciso proprio quel giorno. Nella mostra alle Stanze saranno esposti anche i ’pantaloncini di Fernà’, unica reliquia delle strage nazifascista del 13 giugno 1944 a Forno in cui morì anche Ernesto Vignali, detto ’Fernà’. I calzoncini sono stati ritrovati 78 anni dopo in una soffitta.