Sfida a colpi di poesia. Al via il “Poetry Slam“

Un appuntamento a colpi di poesia con 10 poeti stasera al Teatro di Terra a Carrara. Dalle 21 al via ’404 - POESIA - not found’, il Poetry Slam organizzato da Zauberei Collettivo Poetico Massa Carrara in collaborazione con Teatro di Terra di Carrara. I poeti: Gabriele Bonafoni, Maurizio Bonugli, Danna, Alessandro Ebuli, Glenda Lugano, Giulia Manfredi, Daniela Moschetti, Manuela Fazzi, Nicola Tolaini, Giambo Ragnoli. Gli organizzatori ricordano una citazione del poeta Edoardo Sanguineti: "La poesia non è una cosa morta, ma vive una vita clandestina". Una sfida, la loro, per dimostrare che la poesia non è scomparsa, sopravvive in nuovi modus operandi aperti a socialità e condivisione. Lo scopo è incrementare l’interesse del pubblico verso la poesia in chiave più contemporanea e meno accademica. Saranno coinvolti i poeti in una gara per la qualificazione del Campionato regionale 2026 LIPS (Lega Italiana Poetry Slam). Il collettivo con Guglielmo Bertilorenzi, Maurizio Bonugli, Silvana Cannoni, Selenia Erye, Fabrizio Ferrante rimanda poi a una dichiarazione del fondatore di Poetry Slam, Marc Kelly Smith: "Il punto non sono i punti, il punto è la poesia". Nessun filtro, nessun errore di sistema: emozione e pura poesia. Nell’era della dittatura dell’algoritmo la poesia è atto di rivoluzione".

Manuela Orsini Merani