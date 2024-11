Settima panetteria per la famiglia Cagetti

Oggi alle 16 inaugura la settima panetteria in via Romana 70 (Poggi) e apre al pubblico il primo dicembre. Ilio Cagetti e la moglie Romina (nella foto) lavoravano in due panifici diversi. I due decidono di unirsi e iniziare una nuova avventura insieme aprendo la propria attività: così il primo maggio 2006 nasce il Panificio Cagetti, grazie alla professionalità di ilio e l’intraprendenza e caparbietà della moglie Romina, donna instancabile in poco tempo si fanno apprezzare, aprendo le loro panetterie. Nel 2016 la figlia Martina entra a far parte della ditta dimostrando subito la stoffa di grande lavoratrice.