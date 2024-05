Sette generazioni di pastori per garantire la tradizione

Anche quest’anno, soprattutto in questo periodo, viene rispettata la tradizione apuana delle fave e del pecorino. Un una terra di contadini e di pastori, ancora ci sono aziende che resistono e cercano di portare avanti quello che è un vero vanto nella storia di intere generazioni. Aziende che faticano e che necessitano di essere sostenute, in cambio di prodotti di qualità.

"Siamo pastori da ben 7 generazioni – racconta Matteo Paolini, componente della storica azienda Paolini di Avenza – e portiamo avanti questo lavoro con grande passione, raccogliendo molte soddisfazioni. Manteniamo un allevamento di bovini e caprini con produzione di formaggi e derivati dal latte. Prodotti genuini a km zero".

E non manca l’appuntamento annuale con la produzione di fave: "Quest’anno non è andata molto bene – commenta –. Troppa pioggia e in tanti campi la semina è marcita. Per fortuna noi le abbiamo messe giù in ritardo e siamo riusciti a salvarle. Abbiamo un bel campo e la vendita è diretta: dalla raccolta diretta alla tavola, accompagnate dai nostri formaggi di casa".

Il meteo quindi non ha contribuito alla buona riuscita del lavoro agricolo per cui le aziende locali necessitano di essere sostenute. L’azienda agricola Paolini, proprio in questi giorni, ha aperto la vendita a Villa Ceci ad Avenza. Veterana nella produzione e nella distribuzione di fave da abbinare al pecorino, ogni anno , in questo periodo di feste primaverili, è visitata da moltissime persone per acquistare i prodotti e anche per degustarli in loco, come un rito primaverile di buon auspicio. E’ disponibile la vendita diretta di fave e pecorino nostrale dei pastori di Villa Ceci, con possibilità di prenotare anche tramite whatsapp al numero 328 2725408.

A. M. Fru.