Settanta attività promuoveranno tutto il territorio

Hanno risposto in 70 all’appello dell’Unione dei Comuni per gli “Iat diffudi”. Sono strutture ricettive, ma anche negozi, botteghe, edicole, piccole attività che tengono vivi i borghi lunigianesi e ora sono pronte a offrire servizi turistici che esulano dal loro lavoro. Saranno settanta, se non si aggiungeranno altri, nuovi punti di informazione sparsi sul territorio in modo capillare. L’appello l’Unione dei Comuni della Lunigiana e Lunigiana World lo avevano lanciato a ottobre con un bando che doveva servire a raccogliere manifestazioni di interesse per risolvere le difficoltà di creare Infopoint in tutti i piccoli Comuni. E l’interesse c’è. Ora per gli operatori selezionati l’Unione farà corsi di formazione in modo da prepararli a ricevere i turisti.

L’obiettivo è creare una rete diffusa di infopoint turistici che possano coprire anche le zone più nascoste e non abbastanza valorizzate della Lunigiana.

Il motivo della proposta si lega alle limitate risorse economiche destinate all’apertura di nuovi uffici Iat su tutto il territorio, e il progetto si pone anche l’obiettivo di valorizzare le attività esistenti, spesso aperte durante i week-end e nei giorni festivi. Attività che sono importante punto di aggregazione sociale e scambio di informazioni tra le persone del territorio.

Il beneficio principale per il territorio sarà la promozione dei piccoli borghi in tutta la Lunigiana grazie alla segnalazione degli infopoint appoggiati alle attività commerciali, promossi su internet e attraverso apposita cartellonistica, loro stessi riceveranno visibilità di ritorno dalla promozione degli Iat diffusi. Grazie alla campagna di comunicazione attraverso internet, i turisti, sapendo dove trovare i punti informativi dove reperire informazioni e materiale cartaceo, saranno indirizzati a visitare i piccoli borghi e le sedi della nuova rete di Iat diffusi nelle attività commerciali.