Sete e foulard per le donne malate firmati dalle modiste dell’Einaudi

Un importante momento di crescita per le studentesse dell’Istituto Einaudi Fiorillo di Marina di Carrara. Ieri le classi seconda di moda e seconda del turistico dell’Istituto Einaudi (Barsanti) si sono recate nella struttura di Oncologia del Centro Polispecialistico di Carrara per consegnare i copricapi realizzati nel laboratorio moda guidato dalla professoressa Angela Graffeo e le brochure dedicate a Carrara realizzate dagli studenti del turistico. Una serie di foulard che potrebbero sostituire le parrucche per le donne sottoposte alla chemioterapia. Colori e sete per dare una speranza per il futuro.

Ha collaborato in prima persona all’iniziativa anche il professor Davide Lambruschi, sempre attento alla dimensione sociale dell’insegnamento. Erano presenti all’incontro per l’Asl il primario di Oncologia, dottor Andrea Mambrini, la dottoressa Simona Bursi e la caposala Annunziata Russo.

Queste alcune delle tante frasi scritte dalle alunne che hanno partecipato alla consegna ufficiale al personale sanitario dei capi di moda e del materiale di comunicazione: "È stata un’importante lezione di vita che ci ha permesso di comprendere ancora di più le situazioni di fragilità e di dolore di molte persone"; "L’arte e la creatività possono aiutare e a superare momenti difficili in cui non sembra esserci speranza"; "Il colore può offrire la vitalità e l’energia per affrontare giornate in cui tutto sembra grigio"; "Non conosciamo mai la nostra altezza finché non siamo chiamati ad alzarci. E se siamo fedeli al nostro compito arriva al cielo la nostra statura" (Emily Dickinson).