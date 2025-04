Sessualità e prevenzione. Incontro con gli studenti

Un viaggio nella prevenzione dedicato ai giovani delle scuole secondarie di secondo grado grazie all’iniziativa “Amare e Amarsi: salute, sessualità e prevenzione”, organizzata da Fidapa e Lilt provinciali. Obiettivo dell’iniziativa, rivolta agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di secondo grado, è mettere in evidenza in ottica preventivo-promozionale, l’importanza di un adeguato stile di vita sulla funzione dell’apparato riproduttivo, far conoscere ai giovani le malattie andrologiche (incluse quelle a trasmissione sessuale) e individuare precocemente anomalie dell’apparato genitale maschile che sono in grado di influenzare negativamente la salute della sfera riproduttiva sessuale in età adulta.

L’11 marzo al Teatro Guglielmi si è svolto il primo appuntamento a cui hanno partecipato, a titolo gratuito, psicologhe e medici specialisti. L’incontro ha visto la partecipazione di oltre 200 studenti provenienti dall’istituto Meucci, istituto Rossi, istituto Fermi e dall’istituto Palma.

L’iniziativa, nata da un precedente progetto “Nastro Azzurro giovani”, ha consentito non solo di sondare il livello di conoscenza e comprensione tra i giovani degli argomenti trattati, ma anche di far emergere, in maniera protetta, i dubbi e le perplessità dei ragazzi. A seguito dei risultati di alcuni questionari somministrati nelle scuole e delle interazioni nate durante il dibattito, è emersa la necessità di toccare tali temi in maniera più approfondita e con un linguaggio più comprensibile alle nuove generazioni.

"La sfera affettivo-sessuale è un’area fondamentale per il benessere dei giovani, e – dicono gli organizzatori – i ragazzi stessi ci hanno fatto rilevare quanto tale argomento debba essere affrontato con consapevolezza e senza tabù, quanto vi sia l’urgenza di sfatare falsi miti sulla sessualità, molte convinzioni errate sull’anatomia, sulle precauzioni, sulle pratiche sessuali, sugli orientamenti e sul piacere sessuale. Inoltre, educare alla sessualità e all’affettività significa promuovere la conoscenza e la consapevolezza delle proprie emozioni per riconoscerle e imparare a gestirle, che in un’ottica preventiva vuol dire promuovere benessere e accompagnare i giovani nella costruzione di una consapevolezza che abbracci ogni aspetto della loro vita".

Dopo l’incontro con i ragazzi al Guglielmi, gli organizzatori puntano ad approfondire e migliorare il format educativo per affrontare i tasselli fondamentali sopra citati. A questo proposito, il secondo appuntamento che inizialmente era previsto martedì 15 aprile al Cinema Garibaldi di Carrara, è stato posticipato a ottobre in data da definire e che poi verrà comunicata. La sezione Fidapa di Massa Carrara e la Lega Italiana Lotta ai Tumori provinciale ringraziano tutti i professionisti e i volontari che hanno reso possibile l’iniziativa, il professor Genovesi per il sostegno agli insegnanti che hanno accompagnato gli studenti e hanno fattivamente collaborato con la compilazione del questionario finale, l’amministrazione del Comune di Massa per aver concesso l’utilizzo del Teatro Guglielmi. E naturalmente studentesse e studenti per aver seguito le relazioni, in alcuni passaggi estremamente tecniche, con molta compostezza e attenzione.