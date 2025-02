Servizi domiciliari a minori con disabilità. Riaperto il bando per ottenere i contributi

Servizi domiciliari di carattere socio-assistenziale per minori con disabilità: è stato riaperto il bando per ottenere contributi dalla Società della salute della Lunigiana. Il tutto nell’ambito dei Contributi e Assistenza Domiciliare Lunigiana Ospedale e Territorio (CAmeLOT), che ha come obiettivo quello di migliorare la qualità della vita delle persone assistite, promuovendo il loro benessere fisico e psicologico, garantendo un adeguato supporto e assistenza nelle loro attività quotidiane e di cura.

Il destinatario dell’intervento riceverà un piano individualizzato, che potrà prevedere la combinazione di diverse tipologie di prestazioni consentendo la composizione di un pacchetto di interventi personalizzati. Il buono servizio finanzierà un intervento globale, in base alle specifiche necessità rilevate per il singolo destinatario, composto da interventi socio-assistenziali, socio-educativi e socio sanitari, appropriati ed efficaci, può prevedere la combinazione di interventi diversi per tipologia, consentendo la composizione di un intervento globale.

Per ogni destinatario del buono servizio il soggetto attuatore predispone un piano di spesa per un ammontare minimo di duemila euro, fino alla concorrenza massima ottomila euro. Tale piano sarà formulato sulla base dei bisogni specifici, già delineati dal piano individualizzato o progetto di vita e dalle scelte del genitore o tutore riguardo i soggetti inclusi nella lista predisposta dall’ente attuatore dove si desidera acquistare i servizi.

Il genitore/tutore può decidere di usufruire dei servizi erogati all’interno di una Zona-Distretto differente da quella di residenza, in questo caso la Zona-Distretto di residenza può utilizzare l’elenco degli operatori economici/singoli professionisti predisposto dall’altra Zona-Distretto.

Il genitore/tutore del potenziale destinatario di minore età, può fare richiesta di assegnazione del buono servizio a mano, in busta chiusa, all’Ufficio Protocollo della Società della Salute Lunigiana (Largo Giromini 2 – Aulla), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, fino alle 12 del 3 marzo. Tutte le informazioni e la modulistica si trovano sul sito della Società della salute della Lunigiana.