"Serve un progetto per il Liceo scientifico"

Il segretario comunale di Forza Italia, Giuseppe Bergitto, interviene sullo stato di fatiscenza della sede dell’ex liceo scientifico ’Marconi’ per chiedere di "pensare al futuro dello stabile", ma anche per congratularsi per la chiusura delle aperture che conducevano all’interno ed erano causa di bivacchi e stazionamenti. Aperture che venivano usate dai senzatetto, ma anche dai vandali, che nel corso degli anni sono riusciti ad aggiungere ulteriore degrado ad uno stabile già molto fatiscente e abbandonato da tempo. Una ferita aperta per la città ma anche per i numerosi studenti che si sono diplomati allo scientifico ’Marconi’, da anni trasformato in uno scheletro del passato.

Nello specifico Bergitto si rivolge al presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti, responsabile degli istituti superiori. "Dopo anni di degrado e incuria, finalmente un primo passo verso la sicurezza e il decoro è stato compiuto – scrive Bergitto –, l’ex liceo scientifico ’Marconi’ è stato chiuso nelle sue parti che erano rimaste aperte, diventando inaccessibile a vandali e senzatetto che lo avevano trasformato in un rifugio per attività illecite|.

Forza Italia che da mesi sollecitava la Provincia a intervenire, esprime soddisfazione per il risultato raggiunto. L’area antistante il centro sportivo la Perticata, fonte di preoccupazione per le famiglie, è stata finalmente messa in sicurezza, restituendo tranquillità a chi frequenta la zona. "Ora che l’edificio è stato reso inaccessibile – prosegue il neo segretario comunale di Forza Italia – voglio porre delle domande al presidente della Provincia Gianni Lorenzetti, e cioè quale sarà il futuro di questo stabile? Quali progetti si intendono realizzare per dare nuova vita a un immobile, che fino a qualche anno fa ospitava centinaia di studenti? Il nostro territorio – dice Bergitto – non può permettersi di lasciare nell’abbandono edifici di tale importanza. Serve una progettualità concreta, un’idea chiara su come restituire alla comunità uno spazio che potrebbe essere riqualificato e valorizzato".

Forza Italia – prosegue la nota di Bergitto – continuerà a vigilare affinché non ci si fermi alla sola chiusura delle aree pericolose – conclude Bergitto –, ma si lavori per una vera rinascita dell’ex liceo scientifico ’Marconi’. La sicurezza è solo il primo passo, ora servono risposte e impegno per il futuro".