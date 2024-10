"Serve un piano nazionale per la tutela dei territori"

L’alluvione del 25 ottobre 2011 colpì pesantemente anche il Comune di Mulazzo, con ponti caduti, case allagate, persone evacuate. Il sindaco Claudio Novoa ha ricordato quel giorno, le altre comunità in difficoltà in questi giorni, chiedendo aiuti concreti. "Il 25 ottobre 2011 – si legge in una nota del sindaco – è una data che non potremo mai dimenticare: un’alluvione devastante colpì Mulazzo e la Lunigiana, lasciando danni e ferite che ancora oggi fanno parte della nostra memoria collettiva. Da allora, emergenze simili si sono ripetute in ogni angolo del nostro Paese, con frane, strade interrotte e territori isolati. A ogni nuova calamità, le comunità si trovano di fronte a disperazione e disagio, impossibilitate a vivere la propria quotidianità. Basti pensare a come, per mancanza di una strada percorribile, portare un figlio a scuola o a calcio possa diventare un’impresa. Negli anni, però, non ci siamo mai arresi. Con sforzo e determinazione abbiamo lavorato per ricostruire ciò che era andato distrutto e per rendere il nostro territorio più sicuro e funzionale. Abbiamo collaborato con altri enti, spesso prendendoci carico di competenze che non sarebbero state nostre, arrivando persino a realizzare progetti esecutivi pur di ottenere risorse. Ci hanno detto che era l’unico modo per andare avanti, senza questi sacrifici oggi ci troveremo in una situazione ben più grave. Non possiamo continuare a vivere nell’incertezza di un supporto che arriva solo in emergenza. È il momento di chiedere alla politica un vero impegno, un piano nazionale che ogni anno investa su prevenzione e sicurezza. Sarebbe un progetto ambizioso, certo, da portare avanti per decenni, ma è l’unico modo per costruire un futuro più sicuro. Sogno che in questo anniversario possa finalmente nascere una volontà collettiva di cambiare, con interventi concreti e duraturi, perché ogni comunità merita di essere protetta e valorizzata".

M.L.