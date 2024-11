"Serve l’aiuto di tutti". L’appello dei dirigenti

Un leasing da 589mila euro per rinnovare il parco autoambulanze e garantire i servizi del 118. È quello che la Pubblica assistenza ha appena sottoscritto per assicurare i trasporti in emergenza-urgenza. Cinque Fiat Ducato furgone più un’ambulanza attrezzata 4x4 utile al monte da oltre 107mila euro. "L’ordine di acquisto delle ambulanze è già firmato – spiega il presidente, Fabrizio Giromella –. Da parte nostra è un atto di responsabilità verso la comunità, verso i volontari e i dipendenti che operano per l’associazione. Facciamo un appello alle imprese, alle associazioni sportive e di categoria perché ci diano una mano a sostenere la spesa. Un servizio delicato come quello del soccorso, del resto, ci tocca tutti da vicino".

"Contare sul servizio di emergenza-urgenza è una necessità – aggiunge Rigoletta Vincenti, direttore sanitario degli ambulatori della Pubblica assistenza –. Chiunque sa quanto sia importante l’intervento dell’ambulanza quando lo richiediamo per un figlio, un genitore, un amico o un collega. Un contributo per il soccorso rientra nella responsabilità sociale delle imprese, per noi cittadini può essere un modo di riaffermare il senso di comunità che ci lega. Le ambulanze con i nostri volontari partono se c’è una chiamata al 118, effettuano i trasporti sociali, sono a bordocampo quando gioca la Carrarese. Questo per ricordare che i nostri mezzi garantiscono un servizio indispensabile in tanti ambiti". "Le nostre ambulanze macinano chilometri. L’Asl ha parametri comprensibilmente stringenti per i mezzi che intervengono su richiesta del 118 –conclude Fabio Barbieri, responsabile dell’unità operativa e del personale dell’associazione – anche il chilometraggio è un fattore di declassamento. Un’ambulanza che opera sull’emergenza ha un ciclo di vita breve, mediamente di tre anni e per saldare il leasing ne serviranno almeno cinque. Per un’operazione di questo tipo un’associazione del terzo settore ha necessariamente bisogno di un sostegno economico".