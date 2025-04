Serrande chiuse per i funerali del Papa

Commercio e pubblici esercizi, luci spente per i funerali di Papa Francesco. Lo suggerisce Confcommercio Lucca Massa Carrara che invita le attività del territorio a partecipare simbolicamente al lutto nazionale previsto per la giornata di oggi. In occasione dei funerali solenni di Papa Francesco, Confcommercio Lucca Massa Carrara invita i pubblici esercizi e le attività commerciali delle province di propria competenza a spegnere simbolicamente le luci delle vetrine alle 10 di stamani, orario d’inizio della cerimonia funebre in Vaticano.

L’iniziativa rappresenta un segno di partecipazione al lutto nazionale e un gesto di rispetto condiviso da tutto il mondo del terziario: "Il nostro invito – si legge in una nota dell’associazione – è quello di unire simbolicamente le attività economiche al sentimento collettivo del Paese. In un momento così significativo per la comunità civile e religiosa – prosegue la nota di Confcommercio –, spegnere per qualche minuto le luci delle vetrine assume il valore di un tributo sobrio e rispettoso nei confronti del Santo Padre. Un modo semplice ma concreto per esprimere il nostro sentimento di lutto e di riconoscenza per la missione apostolica che il Santo Padre ha svolto". Confcommercio ringrazia fin da ora tutti gli imprenditori che vorranno aderire a questo gesto di partecipazione. L’invito di Confcommercio interessa tutti i negozi e gli esercizi commerciali del territorio di Lucca, Massa e Carrara e riguarda la mattinata di stamani, data prevista per i funerali del Santo Padre che si svolgeranno alle 10 in Vaticano.