“Senti chi parla”... è la commedia brillante

Il teatro amatoriale torna in scena ai “Servi” con un nuovo appuntamento della rassegna “RestArt”. “Senti chi Parla – Ogni amante ha le sue ragioni” di Derek Benfield, è lo spettacolo che porta al Teatro dei Servi la compagnia ‘A Ufo’ di Carrara con la regia di Alessandro Guadagni. "Si tratta di una commedia brillante e leggera con intrecci amorosi surreali. Uno spettacolo che sicuramente divertirà il pubblico e non farà smettere di ridere. Invito tutti a prenotare il biglietto, questo spettacolo non vi deluderà!" assicura il direttore artistico della rassegna RestArt, Leonardo Della Croce. Sul palco gli attori Alessandro Guadagni, Massimo Cattani, Ilaria Pedrelli, Sara Fiocchi, Ylenia Paladini.

La storia si dipana in un’apparente tranquilla domenica mattina nell’Hetforshire, in Inghilterra, quando Leslie riceve la visita di Brian. Il ragazzo sostiene di essere stato invitato da lei per un pranzo, loro due soli, dopo aver passato una romantica e misteriosa notte insieme. A complicare la situazione non è solo la presenza di Andrew, marito di Leslie, ma l’arrivo di Carole, collega d’ufficio di Andrew pronta a partite insieme a lui per un viaggio in Italia, e di Jane, la migliore amica di Leslie. Una commedia inglese leggera e incalzante, fatta di sottili e assurdi intrecci amorosi.

I biglietti sono prenotabili telefonicamente, anche tramite WhatsApp e sms, al numero 375.6466870 o per email a [email protected]