"Sempre più vicini al territorio" Fotovoltaico e investimenti: l’officina mostra i suoi gioielli

di Alessandro Salvetti

Mamme e nonni, bambini e passeggini fra grandi macchinari ed enormi turbine. È stata una domenica insolita nello stabilimento avenzino di Aero Alliance, azienda operante nel settore della revisione e manutenzione di turbine aeroderivative, che per la seconda volta in poco più di un anno ha aperto le proprie porte alle famiglie e agli amici dei propri dipendenti. Per tutta la mattinata sono stati quindi gli stessi dipendenti, passati in un anno da 120 a 200, a fare da ciceroni ai loro parenti per far comprendere meglio il loro lavoro e la propria quotidianità all’interno dei 16mila metri quadrati coperti (36mila quelli totali) nei quali Aero Alliance ha aperto a marzo 2022 investendo 25 milioni di euro.

Soddisfatto per la grande partecipazione, che già nel Family Day dello scorso anno aveva richiamato 350 visitatori, l’amministratore di Aero Service Technologies Italy (attraverso la cui entità legale Aero Alliance opera), Libero Nicodemi: "Abbiamo ricevuto oltre 500 prenotazioni – ha spiegato –. Ciò significa che la prima esperienza dello scorso anno è servita e piaciuta. Per questo pensiamo di replicare anche negli anni a venire, così da renderlo un appuntamento tradizionale". Fra i capannoni del superpolo tecnologico di viale Zaccagna, spazio anche ad alcune associazioni, Autismo Apuania e Croce Rossa Italiana, e a società che collaborano con Aero Alliance sui temi ambiente e sicurezza sul lavoro: "Sono questioni – ha sottolineato Nicodemi – a noi molto care. Per questo vogliamo mostrare a tutti ciò che facciamo. È in via di completamento un nuovo impianto fotovoltaico che servirà a fornire energia allo stabilimento. In più, abbiamo voluto dare spazio ad associazioni che operano nel territorio, così da dare loro la possibilità di mostrarsi al pubblico. Sono realtà importanti, che aiutano tutta la zona e che meritano di essere conosciute".

Aero Alliance è nata 4 anni fa con l’obiettivo di creare un centro di eccellenza mondiale per le attività nel settore delle turbine a gas di tecnologia aeroderivativa, una joint venture paritaria al 50% fra Baker Hughes (che in Italia opera principalmente attraverso Nuovo Pignone) e GE Vernova (divisione delle macchine per produzione di energia di General Electric). Aero Alliance fornisce a questi due colossi turbine aeroderivative, attività di ricerca e sviluppo, supporto ingegneristico, parti di ricambio, manutenzione e servizi post vendita e ad Avenza ha realizzato l’unico service shop in grado di smontare completamente, rimontare e testare le turbine.