’Sempre lui. Mussolini non muore mai’, l’analisi di Sara Lucaroni

La rassegna di iniziative al Bagno Sara attraverso il format ’In Terrazza Volpi entra nel vivo. Sabato 18 novembre alle 18 sarà infatti presentato il libro “Sempre lui – perché Mussolini non muore mai”, edito da Libreria Pienogiorno alla presenza dell’autrice Sara Lucaroni.

Giornalista, ha lavorato per testate come L’Espresso e Avvenire e le trasmissioni su Speciale TG1, Sky Tg24, La7, Rai 3. Nel libro affronta una lunga ed accurata inchiesta giornalistica impreziosita dai contributi di David Bidussa, Luciano Canfora, Franco Cardini, Saverio Ferrari, Emanuele Fiano, Umberto Galimberti, Giordano Bruno Guerri, Helena Janeczek, Tobias Jones, Vito Mancuso, Paolo Mieli, Tomaso Montanari, Giampiero Mughini e Chiara Saraceno. L’evento è promosso dal Premio letterario Internazionale ’Carità è donarsi’, presieduto da Luciano Manfredi.

A dialogare con l’autrice ci sarà Martina Benedetti, mentre alla serata, che sarà presentata da Francesca Bianchi e Stefano Carloni, parteciperanno anche la presidentessa dell’Associazione Sabine Sara Benedetti e i giornalisti Daniela Marzano e Chiara Tenca. Le letture saranno a cura di Massimo Norti per Laav Massa e Giuliano Zingone. Verranno esposte per l’occasione alcune opere dell’artista apuano Marcello Podestà che porta avanti attraverso l’arte figurativa il patrimonio storico internazionale. Seguirà un apericena a cura di Fishbone Chef, con degustazione vini Azienda Agrícola Giacomelli. Patrocinano l’iniziativa Feisct Federazione Europea Itinerari storico culturali turistici, Bookcrossing Massa Aps, Cava Museo Fantiscritti, Associazionene Sabine, Libri in Armonia. È gradita la prenotazione per l’evento e necessaria se comprensiva di adesione all’apericena al numero 3484126553.