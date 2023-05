Seminario, cena con delitto Che show dell’Alberghiero!

Un salto indietro nel tempo nel 1938, un aperitivo a base di Campari e tartine retrò, l’arrivo di personaggi misteriosi in maschera. E’ iniziata così la serata al Seminario vescovile dove, mercoledì sera, è andato in scena lo spettacolo teatrale "Cena con delitto-Intrigo all’internazionale". Un evento particolare durante il quale gli studenti della compagnia teatrale dell’Istituto alberghiero Minuto di Marina di Massa hanno portato in scena una ’cena con delitto’. Non c’è stata solo la rappresentazione dello spettacolo teatrale, ma anche una cena vera e propria preparata e servita dai ragazzi per mettere in mostra tutte le competenze nella sede della scuola, suggestiva e temporanea, del Seminario vescovile.

"Una serata ricca di emozioni e mistero, con i nostri bravissimi studenti-attori calati nella loro parte e gli ospiti attenti a scoprire il fitto mistero tra una portata e l’altra di un menù creato ad hoc per l’ambientazione di un hotel della Svizzera del 1938 – racconta la dirigente dell’Alberghiero, Silvia Bennati –. Un sentito ringraziamento alle docenti tutor professoresse Paola Bruschi e Annamaria Rossiello e all’associazione culturale Giocomistero, ai docenti Mauro Angelini, Gabriele Cuccolini e Angelo Di Nello che assieme ad alcuni alunni delle classi 4ªCD, 2ªB, 5ªSC, 2ªD, 5ªAA e 5ªAA hanno effettuato un ottimo servizio di accoglienza, sala e cucina". L’istituto Minuto intende ringraziare la dirigente Bennati e gli ospiti presenti, davvero tanti, per un appuntamento che in molti vorranno rivivere in futuro.

Ricordiamo che per il 24 maggio, nel laboratorio MasterLab, l’istituto Minuto ha in programma una cena interamente organizzata dagli studenti del corso per adulti con protagonista la cucina mediterranea.