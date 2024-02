Selezione pubblica per operatori giardinieri

E’ online l’avviso di selezione pubblica per prova pratica, colloquio tecnico-attitudinale e titoli per la formazione di una graduatoria da utilizzare per le assunzioni di 2 operatori giardinieri a tempo indeterminato e per le assunzioni a tempo determinato, a tempo pieno o parziale, che si rendessero necessarie. Lo rende noto Nausicaa, società multiservizi del Comune di Carrara. Mansioni: l’esecuzione di compiti di manutenzione e cura del verde quali manutenzione, falciatura, potatura, concimazione e pulizia aree verdi (parchi, giardini, aree verdi di quartiere, aree verdi di pertinenza di edifici pubblici, aree verde di pertinenza stradale, ecc.) anche con utilizzo di macchinari specifici in affiancamento di personale esperto. Il profilo prevede inoltre lo svolgimento mansioni accessorie quali lo sfalcio della vegetazione infestante i cigli stradali, la pulizia di fontane e fontanelle pubbliche. Fra i requisiti, esperienza non inferiore ai 3 mesi nel ruolo. Le domande vanno presentate entro il 4 marzo sul portale www.nausicaacarrara.it.