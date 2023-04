Selezionati i cinque finalisti del premio “Il Fumetto nella Gerla”

E’ decisa la cinquina finalista del Premio “Il Fumetto nella Gerla“:. I ”selezionati sono: “Totò, L’erede di Don Chichotte” di Fabio Celoni (Panini Comics); “Isole” di Lorenzo Palloni (Saldapress); “Quaderni Ucraini. Diario di un’invasione” di Igort (Oblomov Edizioni); “Venere privata. La prima indagine” di Paolo Bacilieri (Oblomov Edizioni); “La Gabbia” di Silvia Ziche (Feltrinelli Comics). Sono i cinque finalisti del premio Fumetto nella Gerla promosso dal festival ‘Nuvole a Montereggio. Il Fumetto nel Paese dei Librai’, giunto alla quarta edizione. Lo ha annunciato la direzione artistica, composta da Matteo Stefanelli, Filippo Conte e il presidente del Comitato organizzativo del Festival Sandro Fogola.

"Si tratta – spiegano – del primo e unico premio, in Italia, selezionato e assegnato dai librai, cioè da coloro che conoscono bene il gusto del lettore. Per questo, la cinquina selezionata, ha dato un risultato libero da ogni interpretazione pre-confezionata". L’organizzazione ringrazia Il comitato professionale composto da 70 librerie tradizionali e del fumetto appartenenti all’Associazione Librai Pontremolesi, all’Associazione Librerie del Fumetto Italiane (ALF), da cinque librerie associate della Fiera del libro di Genova e da 10 librerie non iscritte alle associazioni citate. Il festival Nuvole a Montereggio si svolgerà il 21, 22 e 23 luglio: lo storico borgo del Comune di Mulazzo, culla della tradizione secolare dei librai ambulanti e dei bancarellai, si ripropone con l’intenzione di coinvolgere pubblico, disegnatori, sceneggiatori, scrittori, illustratori, vignettisti.

Tre giorni di immersione nel mondo del fumetto, con eventi, iniziative speciali e la possibilità di incontrare gli autori. Il programma prevede inoltre mostre, dibattiti, presentazioni e laboratori. Tra le attività collegate, lo spazio dedicato a “comics & food”, con l’incontro tra fumetto e le degustazioni di prodotti tipici del territorio lunigianese.