Se il telefonino diventa un ’ciuccio digitale’ Le trappole della profilazione e delle app gratuite

Il documentario “The social dilemma“ tratta dipendenza dai social e conseguenze dell’uso esagerato di internet che causa danni alla salute. C’è chi trascorre gran parte della giornata davanti allo smartphone, come se fosse un “ciuccio digitale”. Questa dipendenza non riguarda soltanto i più giovani, ma anche gli adulti, che vengono intrappolati, risucchiati e non si rendono conto del rischio di profilazione. Occhio alle app gratuite: dietro di esse si nascondono sponsor che tentano di catturare la nostra attenzione, provano a cambiare le nostre abitudini, i nostri gusti e il nostro comportamento. E noi ragazzi siamo i più vulnerabili perché stiamo costruendo la nostra personalità.

Ci hanno colpito queste frasi “Temo il giorno in cui la tecnologia andrà oltre la nostra umanità: il mondo sarà popolato allora da una generazione di idioti”.

Albert Einstein, fisico (1879-1955). “Con la tecnologia gli uomini possono ottenere da sé quello che un tempo chiedevano agli dèi”. Umberto Galimberti, filosofo (80 anni). Abbiamo scelto questi pensieri perché ci fanno capire che la tecnologia ha dei lati negativi, ad esempio quando prende il sopravvento su noi umani; ma ha anche lati positivi, infatti soddisfa molti nostri desideri.