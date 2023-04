Sds, parla il presidente Varese "Schermaglie politiche da superare Nuova nomina entro fine mese"

"La Sds funziona a pieno regime e con pieni poteri. Stiamo lavorando per portare in Lunigiana milioni di euro del PNRR per le case di comunità di Aulla e Pontremoli" dice il presidente Riccardo Varese, fugando ogni dubbio sull’impasse per la nomina del suo successore. Se, dunque, la politica fa il muro contro muro per l’attribuzione dell’incarico, i servizi non si fermano perché la gestione amministrativa dell’ente corre su un altro binario. "Abbiamo avuto la fortuna di avere direttori competenti e capaci – dice Varese – che dal 2004 si sono avvicendati alla guida gestionale dell’ente: da Mario Guastalli, Rosanna Vallelonga, Amedeo Baldi a Marco Formato, nominato a fine dicembre". Del resto, i tre pareri chiesti dal presidente Varese alle avvocature dell’azienda Asl e della Sds danno ragione a Roberto Valettini e dunque, anche la questione politica dovrebbe risolversi in favore del sindaco di Aulla contro cui, invece, i sindaci del centrodestra hanno schierato la sindaca di Filattiera, Annalisa Folloni, espressione del centrosinistra. "Non è mai successo in 19 anni che i sindaci lunigianesi non trovassero l’accordo sul presidente – aggiunge – Si è creata questa anomalia del centrodestra che continua a proporre la votazione per teste anziché per quote come modalità invece confermata dai tre pareri delle avvocature Asl". Jacopo Ferri, Filippo Bellesi, Riccardo Ballerini, Renzo Martelloni, sono i protagonisti di questa impasse, mentre Matteo Mastrini si è sfilato dichiarando che il centrodestra dovrebbe, anziché sostenere la Folloni, esprimere un proprio candidato. "Non ho mai avuto problemi con i sindaci dell’assemblea. Mi spiace per la situazione attuale ma sono certo che queste schermaglie politiche verranno presto superate dai sindaci lunigianesi in cui confido".

Giovedì è prevista la convocazione dell’assemblea dei soci ma all’ordine del giorno non c’è la discussione sul punto: "Ci sono problematiche concrete e che richiedono soluzioni veloci come la riorganizzazione regionale dell’assistenza territoriale, emergenza e continuità assistenziale, primaria e dell’emergenza. Poi l’assemblea potrà stabilire una data in cui parlare anche delle nomine e del nuovo regolamento di funzionamento dell’organo per trovare una soluzione che sono certo arriverà entro fine mese".

Michela Carlotti