"Scuola Nazionale Trasporti e Logistica: aperte le iscrizioni per corso gratuito di Operatore Polivalente Terminal Portuale"

La Scuola Nazionale Trasporti e Logistica ha avviato, con un primo bando aperto, l’offerta formativa gratuita nell’ambito dell’economia del mare. Si tratta di un unicum a livello regionale e nazionale per il percorso formativo per ‘Operatore polivalente terminal portuale’. Sono aperte le iscrizioni al nuovo bando di selezione. Il corso è totalmente gratuito e destinato a 10 persone in cerca di occupazione, senza alcun limite di scolarità. Il percorso, il cui avvio è previsto ad aprile, si svilupperà in 800 ore di formazione, parte delle quali svolte direttamente in azienda in contesto di lavoro. La figura dell’operatore polivalente, nello specifico, si occupa delle operazioni portuali in qualità di driver di carrelli, gru e ralle ed è inoltre specializzato in servizi di rizzaggio e supporto al sollevamento delle merci.