Scuola media ’Dazzi’: opportunità di studiare musica e strumenti

Dopo l’open day di ieri, è possibile prenotare visite per la scuola media ’Dazzi’ di Bonascola. La Dazzi è la prima scuola ad indirizzo musicale della provincia e ha una lunga tradizione nella pratica musicale. Punta allo studio dello strumento e di tutte le attività orchestrali e coreutiche anche attraverso la partecipazione a concerti, concorsi e saggi musicali. La scuola offre la possibilità di imparare a suonare violino, flauto traverso, chitarra e pianoforte, con lezioni pomeridiane individuali e lezioni di musica di insieme. Ogni anno gli alunni dell’orchestra partecipano alla Rassegna Musicale Toscana e si esibiscono anche in concerti, come è successo nella chiesa della Madonna del Cavatore di San Luca e al teatro Animosi di Carrara. La Dazzi, che fa parte dell’istituto comprensivo Fossola-Gentili promuove una progettualità che si esprime in quattro campi principali: sportivo-motorio, artistico, musicale e di innovazione digitale, con percorsi curricolari verticali e specifiche iniziative attuate in collaborazione con enti, associazioni, cooperative.