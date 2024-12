Scuola: esulta il gruppo genitori dell’Ic Massa 6

Esulta il gruppo genitori dell’Istituto comprensivo Massa 6 e ringrazia il presidente della Provincia di Massa Carrara, Gianni Lorenzetti, nonché tutti i consiglieri provinciali, "che hanno saputo comprendere i nostri timori per un sereno prosieguo scolastico dei nostri figli, esprimendosi per l’accorpamento lineare del nostro istituto all’Istituto Malaspina". Il gruppo, coinvolgendo anche tutti i rappresentanti particolarmente attivi di tutti i plessi di ogni ordine e grado, aveva espresso più volte preoccupazione a fronte di un ventilato smembramento dell’Ic Massa 6, con la divisione su più istituti creando una discontinuità tra i plessi. L’ultima parola è passata in Consiglio provinciale che si è espresso positivamente mantenendo la linearità dell’Ic Massa 6 e quindi l’accorpamento con l’Istituto Malaspina. "Cogliamo l’ occasione – concludono soddisfatti i genitori – per ringraziare la dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara, Marta Castagna, che è riuscita ad illustrare, in modo efficace, ai consiglieri la situazione dell’Istituto comprensivo Massa 6, determinando una decisione più consapevole. inoltre ringraziamo la stampa locale che ci ha dato visibilità, facendo conoscere alla comunità la nostra preoccupazione".

A. M. Fru.