Scuola di Musica Abreu AULLA: Laboratorio per bimbi da 5 a 10 anni

Musica, gioco e nuove amicizie. Questa una delle proposte del circolo Arci Agogo che, a pochi giorni dall’avvio della Scuola di Musica Abreu, organizza un nuovo Laboratorio di propedeutica musicale per bambine e bambini dai 5 ai 10 anni. La prima lezione di prova è prevista per domani alle 16.30 alla Ex Stazione Ferroviaria che ospita il circolo Arci. Per info 371 4638863 o 339 7888705. La Scuola di Musica di Aulla, che ha riaperto a inizio ottobre, rilancia le attività con una nuova esperienza ludica e di grande valenza educativa, capace di accompagnare i bambini nella scoperta della pratica musicale ma non solo.

"Il Laboratorio è un’occasione gioiosa ed innovativa. Inizialmente i bambini potrebbero sorprendersi, immersi come sono quotidianamente nel mondo degli oggetti, di tablet e telefoni, perché il laboratorio, in una prima parte, può svolgersi anche senza strumenti, utilizzando semplicemente il corpo per i ritmi, la voce o delle piccole campane cromatiche. Bambini e bambine si divertono, esplorano i suoni, si sentono parte di un insieme più ampio e, gradualmente, col tempo, arrivano a suonare assieme. E’ un’esperienza importante non solo da un punto di vista musicale - dicono gli organizzatori - stimola nei piu’ piccoli l’ascolto reciproco, la concentrazione, la creatività e li aiuta ad esprimersi". Come per i corsi già esistenti, Arci Agogo mette in campo una docente di propedeutica musicale di grande preparazione ed esperienza. Si tratta di Zonnia Cedeno, proveniente dal Venezuela proprio come il maestro Abreu, a cui è intitolata la scuola di musica: "Attualmente Zonnia insegna musica d’insieme e campane cromatiche presso la Giovane Orchestra Gosp e non vediamo l’ora di poterla ospitare anche ad Aulla".