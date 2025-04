Scuola di danza Tap dancing celebra 20 anni con premi e festival

Una pioggia di premi per la scuola di danza Tap dancing, diretta da Monia Piva, che a settembre compirà 20 anni di attività. Ad aprire le danze sono stati i ragazzi della Urban con il gruppo This-Agio, capitanati da Monia Giannantoni e Leonardo Baruzzo, che hanno partecipato a due concorsi e sono salito al primo posto: miglior gruppo e miglior coreografia. E nel concorso nazionale Cnd a Livorno tutti i gruppi, dai più piccoli ai più grandi di tip tap, contemporanea, moderna, hip hop, sono saliti sul podio passando alla semifinale di Lucca a maggio. Tanti anche gli assoli di classica e contemporanea premiati. "Stiamo lavorando a pieno ritmo davanti e dietro le quinte – commenta Monia Piva –, i nuovi insegnanti, ovviamente ex allievi, stanno portando energia e adrenalina alla scuola. La nuova e la vecchia guardia sono un’unica forza, un’unica anima". Tra un concorso e l’altro la direttrice ha trovato anche il tempo di organizzare un mega evento, come Toscana Musical, arrivato alla sesta edizione. Il 31 maggio, 1 e 2 giugno ci sarà la prima edizione del Tuscany Tap Festival, un weekend di studio aperto a tutti, durante il quale i ragazzi vivranno studieranno con tre grandi maestri professionisti di tip tap, Davide Accossato, Ruben Sanchez, Gulliem Alonso.