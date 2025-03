Scuola allagata per un guasto: chiusa 2 giorni

Scuola chiusa ieri e oggi alla primaria Galilei di Volpigliano, dell’istituto comprensivo Alfieri-Bertagnini, e la causa è in un’infiltrazione d’acqua che al momento non si riesce a fermare e di cui, a quanto pare, non si capisce neppure l’origine. Il primo ‘allarme’ nella giornata di ieri: la rottura di un componente dell’impianto idrico antincendio aveva provocato la perdita di acqua al primo piano della scuola. Sul posto erano subito arrivati i vigili del fuoco, affiancati dai tecnici comunali, per capire il da farsi. La prima soluzione era ovvia: chiamare la ditta di manutenzione per sistemare l’impianto rotto e ripristinarne la funzionalità. Intervento effettuato in poche ore ma il problema non si era affatto risolto. L’acqua, infatti, continuava a percolare dal primo piano a quello inferiore spingendo vigili del fuoco e tecnici comunali ad avviare ulteriori indagini, più approfondite, così da capire se le perdite fossero ancora quelle ‘residuali’ della precedente rottura oppure se ci potessero essere altri problemi. A ogni modo, servono altri interventi di manutenzione. Per questo il sindaco Francesco Persiani ieri ha dovuto firmare l’ordinanza di sospensione dell’attività didattica anche per la giornata di oggi e, comunque, sino all’ultimazione degli interventi di manutenzione che si renderanno necessari.