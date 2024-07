’Scrittori in borgo’. Apre Marco Ferrari

Anche quest’anno torna l’ormai tradizionale rassegna ’Scrittori in borgo’ dedicata agli autori che si svolge a Fosdinovo. La location che ospiterà gli scrittori sarà piazza Sauxillanges, sotto la Torre Malaspiniana e accanto al Castello, simbolo del borgo. Previsti ospiti importanti del mondo della cultura e del giornalismo. Ad aprire la kermesse, oggi alle 18.30, sarà lo scrittore Marco Ferrari (nella foto). Sarà presentato il libro ’Sporca faccenda, mezzala Morettini’ scritto da Ferrari con Marino Magliani. Un romanzo ambientato in Argentina negli anni Sessanta, stralunato e bellissimo sul calcio e sulla vita, allo stesso tempo un noir a tema sportivo e un’ode a un football che non c’è più ma continua a esistere come un sogno a cui tornare. A dialogare con lo scrittore sarà Amilcare Grassi.

Gli incontri seguiranno, giovedì 10 agosto, con Piero Donati e la presentazione del libro ’I maestri delle maestà’ (introduce Alberto Rollo); quindi sabato 17 agosto sarà la volta di Eleonora Sottili e del suo libro ’Come essere Anna Karenina senza finire sotto un treno’ ( introduce Maria Elena Marchini). Infine, domenica 8 settembre, ci sarà Susanna Raule con la presentazione del suo libro ’Minerva in fiamme’ (introduce Elena Marchini).