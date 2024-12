Scout dal cuore d’oro. Donati 15 chili di ’aiuti’

Un grande gesto di solidarietà da parte degli scout che aiuta le famiglie ospiti della Casina Bocelli. In questa atmosfera di Natale, l’associazione ’Un cuore un mondo’ aveva lanciato la raccolta beni di prima necessità per aiutare le mamme e i papà dei bimbi ricoverati all’ospedale del Cuore. Una delle responsabili, Marcella Cardone, ci racconta come i ragazzi e le ragazze abbiano aderito subito, chiedendo aiuto alle loro famiglie per raggiungere un ragguardevole risultato: circa una quindicina di chili di raccolta.

"Abbiamo coinvolto gli scout di Massa e l’associazione di Gianfranco Lemmi – dice la referente –, da 20 giorni era partita questa iniziativa. Anche altre famiglie hanno contribuito con altrettante borse. L’associazione provvedere a tutte le esigenze all’interno della casina Bocelli, per quanto riguarda la spesa settimanale, ovvero prodotti di prima necessità: tante famiglie vengono dall’estero, dall’Africa o Est Europa, ma anche dalle isole italiane. Molte di loro non posso economicamente sostenere il soggiorno, quindi abbiamo deciso di dare loro una mano. Un esempio: gli scout hanno portato molta roba, scatoloni di pannoloni, sapone per lavare i piatti, carta igienica. Appena abbiamo portato la roba nel nostro magazzino abbiamo già rifornito una mamma nella casina. Domani ho già il ritiro di un’altra borsa. Sono prodotti che sono molto importanti per un soggiorno dignitoso. Abbiamo organizzato questa raccolta proprio per stare vicino a loro".

L’intera associazione non si ferma qui ed è presente, in occasione delle festività natalizie, con un banchetto al centro commerciale Maremonti "dove impacchettiamo i regali a offerta, fino al 23 dicembre" conclude Cardone.