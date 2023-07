Scottature o controlli di routine Battesimo di fuoco per l’ambulatorio

E’ stato un battesimo di fuoco per la guardia turistica alla Partaccia, che ha aperto ufficialmente lunedì. Decine di turisti sin dal primo giorno si sono rivolti ai medici in servizio, chi per una scottatura, chi per un controllo, chi per la continuità terapeutica. Lo ha confermato durante la conferenza stampa il medico Sante Pitruzzello. Anche ieri mattina, attorno alle 10, c’erano altre 5 persone all’interno dell’ambulatorio che attendevano di essere visitate dal medico di turno. Un servizio che parte grazie al fatto che tutti ci metteranno qualcosa di proprio: il Comune darà in concessione gratuita l’ambulatorio di fianco alla farmacia in via delle Pinete e riconosce un rimborso forfettario giornaliero ai medici coinvolti, che dovrebbe essere finanziato tramite l’imposta di soggiorno. L’azienda sanitaria dovrà fornire i ricettari, presidi sanitari e farmaci per le urgenze oltre alla pulizia dei locali e smaltimenti rifiuti speciali. La Pubblica assistenza Croce Azzurra Massa Montignoso assicurerà il servizio più importante, ossia la presenza dei medici. Dieci in tutto: Laura Bordigoni, che è anche la coordinatrice, Jessica Efica, Laura Angeloni, Sante Pitruzzello, Silvia Rossi, Angelica Cesaretti, Francesca Vapiano, Maria Giulia, Loffredo, Riccardo Tedeschi, Francesco Barsanti. La guardia turistica sarà aperta tutti i giorni feriali e prefestivi della settimana dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 in ambulatorio garantendo poi la reperibilità telefonica dalle 13 alle 15 e dalle 19 alle 20. Nei festivi solo la mattina.