Scoperto tassista abusivo e senza patente

Il servizio di taxi e noleggio con conducente c’era e pure ben pubblicizzato soprattutto online, sul motore di ricerca Google e persino TripAdvisor. Tutto sembrava molto professionale. Peccato che chi lo offriva a turisti e residenti non avesse alcuna autorizzazione a farlo. Neppure la patente. Non a Milano o Roma, dove il fenomeno dei tassisti abusivi esiste da troppi anni, ma a Massa davanti alla stazione in piazza IV Novembre. L’uomo è stato individuato ieri durante un normale controllo degli agenti della polizia municipale, coordinati dal comandante Giuliano Vitali e dall’ufficiale Belli, mentre presidiavano il territorio comunale.

Un’attività ben specifica per quella giornata: verificare i veicoli che svolgono servizio di taxi ed Ncc davanti alla stazione per contrastare fenomeni di illegalità e concorrenza sleale nei confronti degli operatori del settore. Verso mezzogiorno gli agenti di pattuglia trovano un uomo privo di licenza e pure di patente che svolgeva il servizio taxi. I controlli hanno fugato ogni dubbio ed è scattata la maxi multa da oltre 7.500 euro. Gli agenti della municipale inoltre hanno sottoposto a fermo amministrativo il veicolo. Le verifiche hanno inoltre dimostrato che l’uomo, un quarantenne residente a Carrara con diversi precedenti penali, offriva il servizio in maniera del tutto abusiva pubblicizzandolo sulle piattaforme online.