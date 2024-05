Scomparso dalla Cardinal Maffi. Sesto giorno di ricerche a tappeto

Ancora nessuna traccia del 48enne allontanatosi dalla Casa Cardinal Maffi di Motta, località a Nord dell’abitato di Fivizzano, lo scorso sabato. Nelle ricerche sono impegnati i vigili del fuoco di Aulla e le squadre della Protezione Civile Ser Fir Cb di Fivizzano: "Sono ancora in corso le ricerche di questa persona – dice il sindaco di Fivizzano, Gianluigi Giannetti – Le operazioni sono gestite da Prefettura e i vigili del fuoco. Abbiamo messo a disposizione alcune squadre della Protezione Civile". "Stiamo setacciando un territorio vastissimo – ha precisato Maurizio Pietrini, presidente della Protezione civile Ser Fir Cb – Abbiamo al momento momento impegnate quattro squadre e lavoriamo a fianco dei vigili del fuoco. Nei giorni scorsi pattuglie dei nostri volontari hanno percorso e monitorato la strada che da Casola Lunigiana arriva sino a Fivizzano dalla parte interna, via Reusa e Terenzano. Nello stesso tempo altre squadre hanno percorso dal versante opposto provenienti dalla zona di Gragnola la nazionale 63 del Cerreto, fino a raggiungere la zona di Mommio,Pieve San Paolo. Naturalmente è stato controllato il territorio in prossimità della Cardinal Maffi senza però alcun esito. Della persona non si è ancora rinvenuta alcuna traccia ma noi andiamo avanti, decisi a ritrovarla".

Roberto Oligeri