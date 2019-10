Pontremoli, 12 ottobre 2019 - Era scomparso durante un giro nei boschi. I familiari si erano allarmati e avevano contattato i vigili del fuoco del comando di Massa Carrara. L'uomo è stato ritrovato dai vigili del fuoco del distaccamento di Aulla e da alcuni volontari del posto in buone condizioni alle prime ore dell'alba. L'allarme era stato dato nella serata di venerdì nella frazione pontremolese di Torrano. Sul luogo delle ricerche anche unità cinofile dei vigili del fuoco e personale del nucleo Sapr (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) che utilizza droni equipaggiati con telecamere a infrarossi e che ha potuto effettuare ricerche anche durante la notte. Il 118 ha trasferito l'uomo in ospedale per i controlli. Alle operazioni hanno partecipato i carabinieri di Pontremoli.

