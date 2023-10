Sclerosi multipla: La mela di Aism a Massa per la ricerca

Nuova iniziativa di raccolta fondi dell’Associazione italiana sclerosi multipla. Oggi e domani su tutto il territorio provinciale apuano, come nel resto d’Italia, è in programma l’iniziativa dal titolo "La mela di Aism ti aspetta", con è possibile sia sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate, che garantire i servizi destinati alle persone colpite, la maggior parte delle quali sono giovani tra i venti e i quarant’anni d’età. Ad elencare le postazioni dove a partire da oggi, e fino a domani, è possibile trovare i sacchetti di mele, è la sezione provinciale Aism di Massa-Carrara. "In via Porta Fabbrica vicino al Comune di Massa e all’Esselunga di Turigliano a Carrara, il banchetto Aism è presente sia oggi che domani – fa sapere Aism – mentre alla Coop di Avenza, sempre a Carrara, solo oggi.

In Lunigiana invece, grazie al gruppo operativo locale, dopo il banchetto di martedì scorso a Fivizzano, oggi sono in programma quelli di Aulla in piazza Antonio Gramsci vicino al Comune, a Podenzana in via Provinciale vicino al Comune, a Pallerone al Bricofer e ad Albiano alla Croce Rossa. Infine, domani, a Barbarasco in via Roma e nuovamente a Pallerone e Albiano". All’iniziativa è collegato come sempre anche il 45512, il numero solidale dell’Associazione italiana sclerosi multipla, per sostenere la ricerca scientifica sulle forme gravi della malattia.

Stefano Guidoni