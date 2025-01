"Scelta scellerata vendere le quote di CarraraFiere"

Vendere le quote di CarraraFiere è stata una scelta ‘scellerata’: lo sostiene il gruppo politico Massa Città in Comune mettendo nel mirino in maniera bipartisan destra e sinistra, ossia il sindaco di Massa Francesco Persiani e il presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti, alla luce delle risorse destinate al rilancio del polo un tempo fieristico oggi a quanto pare sempre più centrale per l’attività sportiva. "Nei fatti sta diventando un vero e proprio polo sportivo senza che loro possano far pesare le loro azioni per miopia politica e strategica – scrivono, riferendosi alle due amministrazioni –. La Regione concentra 4 milioni di euro per l’infrastruttura sportiva pubblica di Carrara escludendo il nostro Comune e tutta la provincia. I fondi regionali per lo sport non si possono destinare solo ad amministrazioni comunali amiche. Si allargano i divari minando la funzione sociale dello sport, serve più cooperazione, collaborazione e solidarietà fra territori. E’ anche vero che due decenni di disinvestimento sulle infrastrutture sportive comunali ha fatto il resto. Però la nostra impiantistica sportiva non può pagare il costo di un pessimo rapporto fra Persiani e Giani e la miopia politica di Lorenzetti. Una soluzione per il nostro territorio potrebbe essere quella di investire risorse regionali sugli impianti sportivi della Provincia presenti nelle scuole superiori come quelli di Minuto e Meucci. In questo modo si potrebbero recuperare, rendendoli disponibili alle tante società che oggi sono escluse dalla fruizione degli impianti comunali".