Scatta il restauro dell’antico monastero

di Natalino Benacci Sono iniziati i lavori di restauro conservativo del refettorio nell’’ex Convento San Giacomo d’Altopascio inglobato nelle mura delle città. Lì si vedono ancora le strutture del monastero delle monache agostiniane che nel 1785 divenne un Conservatorio (cioè una casa religiosa retta da suore al servizio sociale della popolazione). Oggi Cappella e Conservatorio non sono più esistenti. Un complesso ormai fatiscente sulla Via Francigena che il Comune di Pontremoli e la Diocesi di Massa Carrara- Pontremoli hanno deciso di salvaguardare. La struttura si può osservare dal piazzale della stazione ferroviaria puntando gli occhi alla posizione retrostante dell’ attuale chiesta di San Giacomo d’Altopascio. L’intervento interesserà una superficie di circa 260 mq al piano terra, nella quale saranno allestite, una sala polifunzionale di 130 mq (capienza di circa 120 posti a sedere) con i relativi servizi igienici e, all’esterno, degli spazi accessori, per una superficie di circa 80 mq, che saranno utilizzati come disimpegno sull’accesso principale e consentiranno sia il superamento delle barriere architettoniche, che la realizzazione di un’ uscita di sicurezza. I committenti, due anni fa, avevano affidato all’architetto Stefania Pinzuti la progettazione di un primo intervento finanziato con 46mila euro da un bando della Regione Toscana finalizzato alla...