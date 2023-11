Scatta di nuovo l’allerta arancione. Va dalle ore 16 di oggi alle 14 di domani La Protezione Civile regionale ha emesso un bollettino di criticità arancione per piogge e rischio idraulico-idrogeologico in Toscana nord-occidentale, compresa Massa Carrara. Temporali e cumulati elevati previsti fino a domani. Territori in condizioni di vulnerabilità.