Scatta anche Balnearia tra Bolkestein, erosione e nuovi modelli di mercato

Molto attesa anche l’edizione di Balnearia per i tanti problemi (Bolkestein, erosione della spiaggia) che riguardano il settore. Ma vediamo il nutrito programma con gli ospiti. Stamani, alle 10, la Cna Balneari organizza il convegno ‘Spiagge: La riforma delle concessioni demaniali’. Confartigianato imprese demaniali per lunedì, alle 14, propone ‘Il futuro della filiera balneare italiana nel nuovo modello di mercato’. Cna Massa Carrara-Toscana, mercoledì alle 14,30, organizza il convegno ‘La Toscana per una visione del futuro’. Numerosi i relatori che si alterneranno. Per Cna balneari ci saranno Cristiano Tomei (coordinatore Cna balneari), gli onorevoli Deborah Bergamini, Elisa Montemagni, Marco Simiani , Riccardo Zucconi, Alessandro De Dotto (avvocato), Matteo Marco Pulga (commercialista) Sabina Cardinali presidente Cna balneari. Per Confartigianato Andrea Fidnzi (presidente demaniale toscana dell’associazione), l’assessore al bilancio Mario Lattanzi e il consigliere regionale Mario Anselmi. Mauro Vanni (presidente nazionale Confartigianato imprese demaniali), l’assessore al demanio marittimo della Liguria Marco Scajola, Daniele Silvetti (vicepresidente vicario Anci), Cristina Pozzi (docente di diritto comunitario dei trasporti), Lucio Lacerenza (esperto appalti pubblici), modera Alex Giuzio. Per Cna Gino Angelo Lattanzi (referente relazioni istituzionali Cna Massa Carrara), la sindaca Serena Arrighi, Luca Tonini (presidente Cna Toscana), Carlo Alberto Tongiani (presidente Cna Massa Carrara), Marco Misischia (presidente nazionale Cna commercio e turismo), Elisabetta Norfini (presidente Cna commercio e turismo Toscana), Lorenzo Marchetti presidente Cna commercio e turismo Massa Carrara, Paola Lorenzini (responsabile Cna commercio e turismo toscana). E inoltre Giorgia Garau assessore al turismo del Comune di Massa, Lara Benfatto assessore al turismo di Carrara Eleonora Petracci consigliere delegata al turismo di Montignoso. Per l’ambito turistico della Lunigiana presenti Gianluigi Giannetti (presidente dell’Unione dei Comuni della Lunigiana), Roberto Galassi (referente Cna Lunigiana), Pierangelo Caponi (presidente Sigeric). Presente anche, non ultimo, Leonardo Marras, assessore all’economia e al turismo della Regione Toscana.