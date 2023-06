’Sapori’ di successo La kermesse di Fivizzano fa il pieno di visitatori

Migliaia di visitatori, tripudio del gusto all’insegna dei prodotti tipici della provincia di Massa Carrara, musica, rievocazioni storiche, appuntamenti culturali. Tutto questo è ’Sapori di Fivizzano’, la kermesse enogastronomica delle specialità di nicchia del nostro territorio , giunta quest’anno alla sua 20ª edizione che, nella giornata è stata caratterizzata da una continuazione a carattere internazionale. Al borgomastro tedesco Tomas Keller, presente ufficialmente al taglio del nastro di giovedì scorso, è succeduto infatti il sindaco di San Sebastian, in Brasile, Felipe Augusto, con due consiglieri comunali. Ma ’Sapori’ non rappresenta solo relazioni, cibo, allegria, divertimento. E’ anche l’occasione per ricordare che l’impegno di quelle persone, volontariamente sempre a disposizione della sicurezza e dell’interesse della comunità, va adeguatamente sostenuto e premiato.

L’esempio pratico lo si è avuto proprio a ’Sapori’ dove è stato consegnato un nuovo mezzo alla Protezione civile Ser Fir Cb di Fivizzano, presieduta da Maurizio Pietrini, cofinanziato dalla Regione Toscana. Si tratta di un fuoristrada Ford Ranger,dotato di sofisticate attrezzature di ultima generazione: sistema infotrafic con pannello che si innalza sul tetto con scritte informativo-luminose, due monopattini elettrici per gli spostamenti, due droni, apparato radio uhf e vhf a lunga distanza,sistema di posizionamento Gps con ricezione messaggi dalla sala operativa di Fivizzano, ancora con mail, collegamenti con radio meteo e ’dash cam’ con ripresa di tutta l’attività video e audio.

All’inaugurazione del nuovo mezzo, oltre al personale della Protezione civile, erano presenti con il sindaco Gianluigi Giannetti tutti i componenti dell’amministrazione comunale: il vicesindaco Giovanni Poleschi e gli assessori Alessandra Grandetti, Francesca Nobili, Giovanna Gia e Claudio Ricciardi.

Roberto Oligeri