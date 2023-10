Sanremo senior: Marina Demi, 3° posto per la carrarese

La carrarese Marina Demi si è qualificata terza a Sanremo senior, la scorsa settimana al Teatro dell’opera del Casinò. Un traguardo per Marina, che si è esibita pubblicamente per la prima volta a 57 anni, dopo aver coltivato per tutta la vita la passione del canto. Da circa un anno frequenta le lezioni della scuola di musica comunale di Carrara, e il suo maestro Marco Iardella dopo averla ascoltata l’ha convinta a partecipare alla sezione senior di Sanremo. Si erano iscritti in 923, i giudici tra cui Wilma Goich e Franco Fasano, ne hanno scelti 57 (23 italiani e 33 stranieri), e Marina Demi si è classificata terza quasi da autodidatta. Mai avrebbe pensato di partecipare a una manifestazione canora come protagonista, men che meno di salire su un palcoscenico prestigioso come quello di Sanremo senior, giunto alla sua settima edizione. Da sempre appassionata di karaoke, si è guadagnata il terzo posto con ‘La notte’ di Arisa, tra gli applausi di pubblico e giuria. Un successo inaspettato ma che ha regalato a Marina emozioni inaspettate. "È stato un tour di emozioni – racconta Marina, che lavora col marito Claudio Bassi nell’autofficina di famiglia – Non avrei mai pensato di cantare in pubblico. È stato un sogno che si è realizzato, ed è stato possibile solo grazie al mio maestro di canto Marco Iardella. Quando mi ha detto che secondo lui dovevo partecipare io non volevo andare, poi anche gli altri hanno insistito e così sono andata".

"Se da bambina forse qualcuno avesse creduto in me adesso potevo fare la cantante professionista – spiega Marina –, questo non lo so con sicurezza, a me piace solo cantare. Canto sempre, è una vera e propria passione. A Sanremo i giudici chiedevano un curriculum, ma io un curriculum musicale non ce l’ho e lo spiegato anche a loro, ho studiato solo una ventina di ore con il maestro di canto. In gara con me c’erano persone navigate, gente che lo fa di professione e ha già vinto dei concorsi. Non credo che parteciperò ancora a dei concorsi, o forse sì, se ci saranno delle opportunità. Intanto continuo a frequentare le lezioni di canto del maestro della scuola comunale Marco Iardella".

Alessandra Poggi