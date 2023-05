Sanlorenzo, crescita inarrestabile Investimenti per 150 milioni di euro

Il nome dell’evento era già un programma: "Our Road To 2030" con riferimento all’Agenda Onu per lo sviluppo sostenibile e le strade da battere per salvare il pianeta dalla cappa dell’anidride carbonica e per accrescere la prosperità della sua gente. Il contesto: una grande riunione di famiglia. Quella dei 740 dipendenti delle aziende del Gruppo Sanlorenzo confluiti (dalle sedi della Spezia, Massa, Viareggio, Brescia, Arbatax) nello stabilimento di Ameglia per ascoltare il presidente e ceo Massimo Perotti, uomo-chiave che ha spalancato le porte del successo a quello che ormai è diventato un colosso industriale. Erano tutti in maglia rosa: il colore dell’ottimismo della volontà. Meeting è iniziato con mezz’ora di ritardo sulla tabella di marcia: questione di ingorghi, baci e abbracci. Il rompete le righe è arrivato alle 20,45, dopo un aperitivo rinforzato . E tutti sono tornati a casa con un motivo in più per fare sempre meglio: il piano industriale di sviluppo che prevede investimento di 150 milioni di euro nell’arco di tre anni.

Per fare cosa? Yacht sempre più green, a basso impatto ambientale, fino a traguardare l’obiettivo delle emissioni zero; espandere la produzione con nuovi modelli e l’attività del campo del refit dei vecchi, corrispondendo alla domanda che sale dai nuovi aspiranti armatori e da quelli di lungo corso fedeli al marchio, mettendoli anche in condizione di noleggiare i loro gioielli per recuperare sulle spese; allargare l’assistenza agli armatori fornendo anche gli equipaggi; sviluppare acquisizioni e assit ai fornitori per accompagnarli nella crescita; formare le nuove leve. E’ stata la prima volta nella sua storia che il Gruppo Sanlorenzo ha radunato, in presenza, tutte le persone delle sue sedi italiane e, in collegamento streaming, i collaboratori di Sanlorenzo of The Americas e Sanlorenzo Baleari.

"Dopo l’incredibile percorso compiuto dal 2005 e in particolare, dopo la straordinaria performance in Borsa dal debutto del 2019 ad oggi, è il momento - ha detto Perotti - di definire nuovi e ancor più ambiziosi obiettivi che consentano al Gruppo Sanlorenzo di proseguire con slancio e consapevolezza nel proprio ambizioso percorso. Siete voi i protagonisti delle sfide che ci aspettano perché solo insieme potremo avere il coraggio di sognare e di scegliere per sviluppare la Sanlorenzo del futuro". Lo aveva già detto il 15 marzo alla comunità finanziaria, poi ai sindacati. Ma ieri ha voluto dirlo ad operai, impiegati e manager delle aziende, guardandoli negli occhi. Un intervento scandito da applausi. E’ accaduto anche quando Perotti ha ceduto alla commozione nel ricordare come "insieme abbiamo superato momenti complicati nei quali avremmo potuto far ricorso alla cassa integrazione ma non lo abbiamo fatto pensando alle vostre famiglie".

Attorno al capo, i componenti dello staff apicale: il direttore generale Ferruccio Rossi, il direttore del personale Pier Francesco Acquaviva, il responsabile della Divisione Yacht Tommaso Vincenzi, l’ad di Bluegame Carla De Maria, il responsabile dei servizi finanziario Attilio Bruzzese. Dal fronte sindacale analisi e aspettative: "Un piano importante di grande respiro incentrato su innovazione tecnologia e sostenibilità, con uno sguardo particolare al territorio in termini di sviluppo occupazionale compresa la ricerca di nuovi spazi" dice il segretario generale di Uiltec Liguria Salvatore Balestrino. "Un piano ambizioso da sviluppare non solo con grandi risorse ma ottimizzando l’organizzazione, sempre più grande e complessa" sostiene Stefano Bettalli segretario di Filt Cgil.

Corrado Ricci