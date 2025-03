Sanlorenzo all’International . Boat Show

Nuovo appuntamento in Florida per Sanlorenzo, l’azienda della nautica che ha sede anche a Massa, che porta alla 43ª edizione dell’International Boat Show di Palm Beach, in Florida, dal 19 al 23 marzo, due yacht significativi della sua gamma, SD118 e 500 Exp. In vetrina per la prima volta al boat show i due modelli sorprenderanno gli appassionati di yachting con soluzioni senza precedenti in termini di design e funzionalità, di estetica sofisticata, innovazione tecnologica, eleganza senza tempo ed eccellenza made in Italy. La partecipazione di Sanlorenzo, attraverso la sede americana Sanlorenzo of the Americas, consolida ulteriormente la presenza del brand sul mercato americano nel segmento degli yacht sopra i 24 metri.