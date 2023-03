Sanità, infrastrutture e mondo del lavoro Il dialogo con i Socialisti

I Socialisti a Massa per una sinistra riformista. Nella sala della Resistenza oggi alle 16 i temi politici e amministrativi per la Toscana e il nord ovest: diritti, infrastrutture, sanità con la partecipazione di parlamentari e amministratori socialisti. I Socialisti dopo il forum nazionale di Roma, proseguono anche in terra apuana il confronto aperto con tutte le componenti della società sui temi che hanno sempre caratterizzato il socialismo riformista e che hanno portato alle grandi riforme capaci di mutare profondamente la società italiana: dal divorzio alla sanità pubblica allo statuto dei lavoratori, dalla definizione delle grandi infrastrutture con il Piano nazionale dei trasporti che ancora oggi dimostra la sua attualità e la capacità di visione di uno sviluppo omogeneo di tutti i territori.

L’iniziativa, curata da Psi e Associazione Socialista Liberale, vuole coinvolgere i territori. Il programma prevede, dopo l’apertura del segretario regionale del Psi, Aldo Repeti, interventi di esponenti che hanno avuto ruoli di primo piano in parlamento e nel governo come Riccardo Nencini, Ugo Intini, Oreste Pastorelli (presidente dell’Associazione socialista liberale) ed Enrico Buemi oltre che di Enrico Pedrelli segretario nazionale dei giovani socialisti. Porteranno le loro esperienze di amministratori e di rappresentanti dei territori Angelo Zubbani per la Toscana, Elisa Ratti e Michele Chiodarelli per la Lombardia, Giorgio Brero e Maurizio Viaggi per la Liguria per un appuntamento aperto al contributo di tutti che intende rilanciare, con una visione moderna e concreta, la necessità di riforme strutturali partendo dalle realtà locali che portino l’Italia verso una stagione di vere riforme.