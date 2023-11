Sanità, impianti e interventi. Fossone, sì alla variante. Lavori nei tempi previsti

Sanità, strutture e impianti da recuperare e riorganizzare: tutto procede secondo il cronoprogramma. lo ha annunciato ieri la cabina di regia che si è riunita, presenti oltre ai vertici dell’Asl, i sindacati confederali, i sindaci di Carrara Serena Arrighi, di Massa Francesco Persiani e di Montignoso Gianni Lorenzetti.

Al confronto partecipano dunque, con cadenza periodica, Regione, Asl, Comuni e organizzazioni sindacali per continuare a fare il punto sugli interventi previsti nel piano di riorganizzazione dell’Azienda e sull’impiego delle risorse disponibili sul territorio, per monitorare gli impegni assunti il 31 agosto scorso, in occasione della visita al monoblocco e in altre sedi territoriali dell’assessore alla Salute della Regione Toscana Simone Bezzini.

"E’ stata approfondita, come consuetudine, la situazione degli edifici sanitari presenti nei comuni di Massa e di Carrara, con gli interventi che proseguono secondo il cronoprogramma presentato negli incontri precedenti. Questo comunque il quadro per ogni singolo intervento di cui si è parlato nel corso dell’incontro. Per la struttura di via Bassa Tambura a Massa, l’Asl ha confermato che si stanno mettendo in atto tutte le azioni necessarie al fine di mantenere tutti i livelli di servizi. Per la palazzina H Monterosso, a Carrara, lavori di adeguamento interno sono in corso, in linea con la tempistica indicata. Per gli ambulatori mobili di Monterosso a Carrara, in base a quanto concordato con le ditte produttrici dei moduli, l’installazione è prevista nel rispetto dei tempi indicati. Per il Monoblocco di Carrara continuano i lavori previsti, che troveranno completa attuazione a dicembre.

Sulla struttura di Fossone a Carrara), l’ufficio tecnico della Asl ha confermato che il cantiere relativo all’intervento di completamento della Rsa, che ospiterà la struttura delle cure intermedie, non è mai stato interrotto e va quindi avanti in maniera regolare. I lavori sono stati portati avanti in maniera continuativa. La ditta incaricata ha inoltre sottoscritto il 6 novembre la variante in corso d’opera necessaria per il nuovo utilizzo della struttura. L’unica problematica - è stato evidenziato - continua ad essere legata ai tempi di installazione del montalettighe. Verranno approfondite con il Comune di Carrara anche le questioni della viabilità e dei parcheggi.

Le organizzazioni sindacali presenti hanno ribadito la necessità che per il personale dei servizi in appalto (Cup, pulizie) non ci sia alcuna rimodulazione oraria. La riorganizzazione non dovrà quindi comportare ripercussioni sui livelli occupazionali dei lavoratori. La direzione dell’Asl ha garantito che l’obiettivo è questo e che ci saranno dei tavoli tecnici per definire come attuarlo. Nell’incontro di ieri il direttore dei presidi ospedalieri di Massa Carrara Giuliano Biselli ha affermato una volta di più che l’obiettivo continua ad essere quello di mantenere a Carrara tutte le attività attualmente presenti. Ogni eventuale problematica, o cambiamento di programma, che dovesse presentarsi nel corso dei trasferimenti dei servizi, sarà discussa e condivisa con i rappresentanti delle istituzioni, sempre e solo a garanzia dell’interesse del paziente.

"Questo percorso – si legge in una nota – all’insegna della condivisione e della trasparenza proseguirà regolarmente. L’obiettivo della “cabina di regia” - che tornerà a riunirsi il prossimo 23 novembre - è infatti quello di lavorare in sinergia, per il bene della comunità, svolgendo un ruolo di monitoraggio e di controllo sugli interventi in atto per continuare a garantire l’assistenza sanitaria nel territorio di Massa Carrara.