’Sandomenichino’. La serata del gran finale: "Un premio che sta sempre più crescendo"

Cerimonia premiativa della 65esima edizione del Sandomenichino: un successo oltre le aspettative. La panoramica terrazza del vista mare era stracolma di persone tra cui scrittori e poeti, protagonisti dell’evento, ospiti e autorità, organizzatori e operatori. Soddisfatto il presidente del premio, avvocato Giacomo Bugliani, che si è alternato sul palco insieme alla direttrice artistica, Rosaria Bonotti, e al segretario Gabriele Boni. Un palco speciale, allestito con la scenografia "La musica è cambiata" di Manola Caribotti e che ha visto esibirsi anche gli allievi di Art & Musical School di Lara Maggiani.

Così l’avvocato Bugliani: "Un’edizione quella di quest’anno che ha avuto un pubblico addirittura superiore a tutte le altre precedenti. Come presidente del premio – prosegue - non posso che essere soddisfatto della grande risonanza che il Sandomenichino sta assumendo a livello nazionale e di questo devo ringraziare tutti i miei collaboratori. E’ anche e soprattutto grazie al loro aiuto se oggi possiamo festeggiare un traguardo così importante. La cerimonia di premiazione di quest’anno poi è stata impreziosita dalla presenza di Mariella Nava, Premio alla Carriera Sandomenichino 2024, che ha regalato al pubblico presente un piccolo concerto dei suoi più grandi successi. E’ stato un momento davvero emozionante. L’appuntamento è alla 66^ edizione che mi auguro dia le stesse soddisfazioni di quella appena trascorsa".

Un Sandomenichino in viaggio dunque, che, dopo la Sicilia di Quasimodo , la Grecia di Kavafis, la Liguria di Montale, quest’anno il poeta decantato è stato Saba con la poesia Trieste, sul tema della frontiera che separa e talvolta unisce. Emozioni a non finire sul palco: alla prof. Bonotti è stato conferito il riconoscimento per la cultura con la targa del Consiglio della Regione Toscana, consegnata dalla vice presidente del premio, Marina Pratici, che ha espresso parole di elogio. Il prefetto di Massa Carrara, Guido Aprea ha sottolineato come la Provincia di Massa Carrara goda di uno "spessore di freschezza culturale con questa e altre manifestazioni" e ancora "da responsabile della sicurezza pubblica quale migliore soluzione possiamo individuare per combattere le brutture della vita quotidiana se non l’arte, la cultura, la poesia. Non basteranno mai eserciti per le strade: è la cultura la risposta, cultura soprattutto per i giovani".

Ha portato il saluto anche il sindaco Francesco Persiani aggiungendo che "la città di Massa merita un premio come questo. Un plauso a tutti quelli che si avvicinano al mondo della poesia e della scrittura". Grande attesa e grande emozione del pubblico per il conferimento del Premio alla Carriera a Mariella Nava, che vanta un lungo curriculum di successi, la quale ha ringraziato il Sandomenichino, contenta di essere accolta nella nostra città. La cantautrice Mariella Nava è stata protagonista, domenica sera, anche di un concerto al Mug 2 e tornerà ancora a Massa con Daniela Poggi il prossimo 25 novembre al teatro Guglielmi.