Sanac, oggi nuova protesta

Nuova protesta, oggi, per i lavoratori della Sanac. E’ stata organizzata dall’Unione sindacale di base (Usb) di Massa. E’ previsto un corteo che partirà dallo stabilimento alle ore 17. Lavoratori e sindacalisti si sposteranno da lì allo svincolo autostradale di Massa assieme al sindacalista Usb nazionale Giorgio Cremaschi. Cremaschi arriva a Massa per testimoniare la sua solidarietà agli operai della Sanac alle prese con una vertenza infinita e durissima: lo stabilimento è a rischio così come i posti di lavoro. "Una protesta – afferma l’Usb – per far sentire il grido di chi da anni vive sulla propria pelle l’ennesima vergogna di Stato. La Sanac non sarà una nuova Eaton. L’unica soluzione è la nazionalizzazione".