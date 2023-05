Sanac, consigli popolari e sanità "Le elezioni un punto di partenza"

Non getta la spugna Marco Lenzoni, anzi rilancia promettendo azioni politiche con la sua Massa Insorge. Il 2 per cento rimediato alle comunali viene visto dai membri del movimento come un successo. "La lista si trasforma – dice Lenzoni sotto al Comune – perché il suo compito sul piano elettorale si è esaurito. Massa insorge diventa una campagna di ampio respiro che ha l’obiettivo di costruire dal basso un’amministrazione comunale coerente con gli interessi e le aspirazioni della maggioranza della popolazione. In termini strettamente elettorali, Massa insorge aveva l’obiettivo di intercettare e coinvolgere l’ampia minoranza di coloro che hanno deciso – prevedibilmente – di astenersi. Non siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo e questo è stato ed è motivo di riflessione e spinta ad approfondire un bilancio. Tuttavia, il numero di voti raccolti dimostra che esiste una parte che ha maggiormente compreso lo spirito costruttivo con cui è stata costruita la lista e i suoi obiettivI".

Sull’impegno politico Lenzoni precisa: "È una campagna aperta a tutti coloro che vogliono dare un contributo positivo a questo obiettivo, indipendentemente da quello che hanno votato alle scorse elezioni, dal fatto che siano andati a votare o si siano astenuti, dal fatto che fossero candidati in altre liste. Massa insorge opera da subito per costruire consigli popolari, consulte popolari e tavoli permanenti per affrontare collettivamente e risolutamente le varie “emergenze” che gravano sulle spalle della popolazione. Massa insorge inizia ad attuare il suo programma elettorale. I primi passi in questo senso sono i seguenti:

formazione di un tavolo cittadino per la Sanac (Comitato per salvare la Sanac); formazione di un consiglio popolare per la riapertura del vecchio ospedale e contro la costruzione della nuova casa della salute alla stazione; promozione di assemblee territoriali per definire i lavori che servono e per iniziare a realizzarli".