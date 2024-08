San Carlo celebra l’inclusione. Dibattiti, mostre e... assenze

MASSA

La seconda edizione di ’Un mondo di soliderietà’, la due giorni che si è svolta lo scorso fine settimana a San Carlo, ha davvero lasciato il segno. Ben 14 gli eventi in cartellone sparsi tra la piazza, la strada panoramica e la struttura termale della località, che tra varie rappresentazioni artistiche hanno rinvigoprito il borgo. Centocinquanta invece i partecipanti alla due giorni promossa dall’assoziacione nazionale mutilati e invalidi civili insieme ad Assoutenti e Telethon, che nelle vesti 150 i partecipanti alla due giorni nelle vesti di presentatori, cantanti, musicisti, poeti, pittori, registi, attori, moderatori hanno animato l’iniziativa. Dodici le associazioni e le realtà coinvolte nell’organizzazione e nello svolgimento della manifestazione che ha visto l’adesione di ben 45 coppie al ’1° Trofeo Città di Massa’ di calcio balilla. Sono stati invece 20 i giovani volontari della Crew San Carlo Pò ad essersi occupati della sicurezza, ma anche dell’accoglienza delle centinaia le persone giunte anche da fuori provincia e fuori regione, che hanno assistito alla manifestazione. ’Inclusione per sempre’, questo il titolo del convegno cui hanno preso parte anche il sindaco di Massa Francesco Persiani, la vice sindaco di Carrara Roberta Crudeli, il coordinatore dell’Osservatorio provinciale sulla condizione delle persone con disabilità di Massa-Carrara Giacomo Perfigli e la presidente della Consulta comunale delle persone con disabilità di Massa, Elisabetta Alberti. Ospite d’eccezione, premiato con una targa per il giornalismo d’inchiesta, Giorgio Giannelli. Tra performace, mostre, convegni e rappresentazioni è stata anche presentata l’Ipotesi di fattibilita’ valorizzazione via Zonder, meglio conosciuta come strada panoramica di San Carlo.

"Un mondo di solidarietà continua a rappresentare la prosecuzione di un percorso partecipato voluto e promosso fortemente da Anmic – commenta il presidente provinciale Roberto Pistone – che vuole moltiplicare le forze per fare rendere il territorio sempre più inclusivo. Grazie a chi ha contribuito alla riuscita della due giorni ma anche agli assenti ingiustificati che ci fanno capire che non abbiamo ancora fatto abbastanza per diffondere la cultura del fare rete".