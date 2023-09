'Salutami tuo fratello' Tappa Massese: Barbi e Ligabue in scena al Museo Ugo Guidi 2

Fa tappa a Massa ‘Salutami tuo fratello 2023’, la frizzante performance che mette insieme sul palco Andrea Barbi e Marco Ligabue (nella foto), fratello del famoso cantautore emiliano. Lo spettacolo andrà in scena nel cortile del palazzo vescovile, al Museo Ugo Guidi 2 (Mug 2), giovedì prossimo alle 21. Uno show riveduto e arricchito da nuove suggestioni dello spettacolo già presentato in oltre 80 piazze italiane e tratto dal libro di Marco Ligabue sul suo rapporto con la notorietà. Tanta musica e aneddoti riproposti in un susseguirsi appassionato fra brillanti siparietti e momenti di alto spettacolo. "Il coraggio di chi sa sognare e guardare la vita con positività e ironia" celebrato in una serata di spettacolo nelle sue declinazioni più positive alla poetica dello spettacolo, organizzato da Walter Sandri con il sostegno del Comune e della direttrice del Mug2 Clara Mallegni. Andrea Barbi, conduttore e autore di programmi e progetti radiotelevisivi ed eventi live, speaker radiofonico di successo a Radio Stella, ha collaborato con Rai e Mediaset oltre che per Trc in cui scrive e presenta da più di 25 anni. Marco Ligabue, già chitarrista e autore di testi e musiche dei Rio e little Taver & His Crazy Alligators, è cantautore di successo. Per l’ingresso allo spettacolo è richiesto un contributo simbolico minimo di 20 euro devoluto all’associazione onlus ‘Un Cuore, Un Mondo’.