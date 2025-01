Sale all’avanguardia e ampi spazi per i pazienti

La riqualificazione ha riguardato ogni aspetto dell’edificio, con particolare attenzione alla creazione di grandi spazi dedicati ai pazienti, progettati per garantire comfort, funzionalità e l’eliminazione delle barriere architettoniche. Al piano inferiore sono state realizzate sale odontoiatriche all’avanguardia, dotate di tecnologie di ultima generazione, tra cui una Tac 3D, che consente di effettuare esami radiologici direttamente in sede e scanner per impronte digitali. Al piano terra ci sono quattro ambulatori e la struttura offre anche il parcheggio per i clienti.

Molti i servizi offerti dal centro: igiene dentale, trattamenti estetici come lo sbiancamento, protesica, implantologia avanzata e carico immediato, che consente di riabilitare un’intera arcata dentale in sole due ore. Una media di tremila pazienti l’anno per un fatturato di due milioni di euro annui. Al piano superiore dedicato alla consulenza e all’amministrazione, i pazienti possono ricevere preventivi dettagliati, simulazioni degli interventi e spiegazioni approfondite dei piani di cura. "Abbiamo voluto creare uno spazio accogliente, dove ogni aspetto del percorso odontoiatrico possa essere affrontato con chiarezza e serenità", specifica Francesco Tognini.