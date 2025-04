Sagra della cipolla di Treschietto. E’ la prima e apre la... ’stagione’

Anche quest’anno torna uno degli appuntamenti più attesi della primavera in Lunigiana, non solo perché si tratta di un evento dedicato a un prodotto simbolo del territorio, ma anche perché da qui si inaugura, ormai dal 1976, la vera e propria stagione delle sagre. Quella della cipolla di Treschietto è una manifestazione che da decenni celebra uno dei prodotti più caratteristici e apprezzati della Lunigiana. Unica nel suo genere, si distingue dalle sue ’sorelle’ per un sapore marcato ma dolce, che fa sì che possa essere gradevole anche per i palati più delicati. Inoltre è davvero bella da vedere, piatta e dal color rosso rubino all’esterno, fa sempre la sua figura nei piatti tradizionali lunigianesi.

La sagra si svolgerà nel suggestivo Piazzale della Chiesa, nella località di Treschietto nel comune di Bagnone, nella tensostruttura che potrà ospitare i commensali anche in caso di maltempo, e offrirà ai visitatori un’occasione imperdibile per riscoprire i sapori autentici della tradizione contadina, oltreché l’opportunità di conoscere un borgo molto bello anche grazie alla sua caratteristica torre. La sagra inizierà giovedì 1 maggio dalle 12 alle 22, per proseguire poi venerdì 2 e sabato 3 maggio dalle 17, domenica 4 maggio dalle 12 alle 17 e, ancora, sabato 10 maggio dalle 13 alle 17, infine domenica 11 maggio dalle 12 alle 17.

Durante la sagra sarà possibile degustare numerose specialità locali a base di cipolla di Treschietto come la barbotta, la cipollata, le cipolle in pinzimonio e altri piatti tipici della cucina lunigianese, preparati secondo le ricette tradizionali.

A.B.